Salvamento remolca a Cangas un barco de recreo desde Barra con una vía de agua

La lancha de Salvamento Marítimo con base en Cangas, Salvamar Mirach remolcó en la tarde de este viernes hasta el varadero del muelle de esta localidad a una embarcación de recreo que se encontraba frente a la playa de Barra y que sufrió una vía de agua.

Nada tuvieron que ver en este caso las orcas que merodean la Costa da Vela y que el jueves causaron daños al velero con bandera alemana Avila y a punto estuvieron también de dejar sin timón al Yallín a sólo 0,36 millas de Cabo Home (1 milla son 1.853 metros), muy cerca de las rocas, que alertó a la Guardia Civil pero no necesitó ser remolcado.

El barco de recreo en Barra sufrió una vía de agua por una avería en el eje de motor. A bordo iba una pareja con dos niños. La mujer y los niños fueron evacuados por la Guardia Civil hasta Baiona, su puerto base, mientras que el patrón se desplazó con la Salvamar Mirach hasta el varadero de Cangas para la reparación de la lancha, de unos 13 metros de eslora.