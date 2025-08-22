Retiradas en dos días 5,8 toneladas de restos vegetales en Tirán y 2,8 en Meira

La concejala de Medio Ambiente de Moaña, Dolores Chapela, respecto a las quejas de vecinos de Tirán por la acumulación durante días de los restos vegetales de podas y limpieza de fincas en los puntos de recogida que han estado desbordados, que esta semana ya se recogieron en esta parroquia y en San Bartolomeu, en Meira y que durante la tarde de ayer estaba previsto que siguieran haciéndolo en otros puntos del municipio. Añade que ella no volvió a recibir más quejas de vecinos que sí que trasladaron su malestar a FARODE VIGO.

Entiende que la situación es complicada porque tanto pronto como se vacía la jaula de recogida, al día siguiente ya aparece casi llena y muchas veces, como ya señaló en anteriores ocasiones, estos puntos son utilizados por empresas de jardinería, incluso de fuera de Moaña «que no pueden usarlos —ya que son para uso de los vecinos— y los colapsan.

Pero tras la acumulación de restos vegetales de estos últimos días también hay problemas en los vehículos de la Mancomunidade de Concellos de O Morrazo que se encarga de la recogida de los residuos en Cangas, Moaña y Bueu, a lo que se sumaron el último festivo y el fin de semana.

La concejala confirma que del 11 al 13 de agosto el camión estuvo averiado por pérdidas de hidráulico y rotura de la puerta del conductor, por lo que no se podía acceder a la cabina. Añade que el día 14 se recogieron podas en la parroquia de Domaio, en torno a 3.100 kilos, pero se comprobó que el camión seguía dando problemas de pérdida de hidráulico y le subía la temperatura, por lo que regresó al taller mecánico, pero coincidió con el festivo día 15 y el sábado y domingo, que el mecánico no trabaja. Por eso que hubo que esperar al día 18 para reparar el camión.

La concejala asegura que el día 19 se movieron contenedores en Cangas y se fue a las ramas a Tirán recogiendo 2.800 kilos. La mala suerte hace que el camión vuelva a dar problemas: «Se repara por el día y se le tiene que repostar 50 litros de hidráulico». Al día siguiente el camión vuelve a circular y se recogen 3.000 kilos de restos vegetales en Tirán y 2.800 en Meira. Dolores Chapela asegura que en resumen se retiraron 5,8 toneladas en Tirán y 2,8 en Meira y que la previsión es que ayer siguieran actuando en Trigás por detrás del cementerio municipal, en donde los restos vegetales tapaban incluso la plaza de estacionamiento para minusválidos. La situación junto al cementerio también estaba generando mucho malestar entre los vecinos.

En Tirán, zona cero del mosquito tigre en Galicia, los vecinos atribuyen a esta acumulación de restos vegetales su proliferación así como también de ratas. La concejala de Medio Ambiente, sin embargo, asegura que no tiene relación alguna con el mosquito.