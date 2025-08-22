El PP denuncia que las motos para el socorrismo en playas están guardadas

El PP de Bueu denuncia incumplimientos e «irregularidades» en el servicio de socorrismo y salvamento en playas, que fue adjudicado por más de 142.400 euros a la empresa Ambipar por un periodo de tres años. En concreto apunta a la ausencia de las embarcaciones comprometidas, dos motos náuticas que según los populares están guardadas en depedencias municipales. Una en la sede de Protección Civil y otra en una nave.

La portavoz de la oposición, Elena Estévez, responsabiliza de la situación al gobierno local y al BNG. «Non sabemos se fai a vista gorda ou non cumpre co seu deber de vixilancia de cumprimento dos contratos, pero en definitiva a xestión das praias este verán é un desastre», afirma. El pliego de condiciones por el que se licitó el servicio de socorrismo establecía como obligación contar al menos con una moto acuática para poder atender cualquier incidencia en las playas. La adjudicataria del contrato, que fue la única que se presentó, ofertó como mejora una segunda moto.

La planificación expuesta desde el gobierno local preveía que estos medios tendrían su base en Area de Bon y Portomaior respectivamente, desde donde se podría actuar de forma rápida en el resto de playas. Una previsión que desde el PP aseguran que no se está cumpliendo. «Comprobamos que ambas motos levan practicamente todo o verán aparcadas na sede de Protección Civil e nunha nave do Concello», asegura Elena Estévez.

La segunda de las motos del servicio de socorrismo de Bueu que según el PP permanecen guardadas en instalaciones municipales. / E.E.

Desde el PP argumentan que la situación es doblemente grave. Por un lado, apuntan a un «incumprimento do prego de contratación». Y, por el otro, a cualquier incidencia o suceso que pueda ocurrir en las playas. «Están poñendo en risco aos bañistas e usuarios, posto que se hai que actuar no mar perderíase un tempo que pode ser fundamental en acudir a estas instalacións e trasladar as motos as praias», sostiene Elena Estévez.

La portavoz del PP responsabiliza directamente al gobierno local. «A empresa non está a cumprir co servizo, pero faino porque llo permiten», denuncian desde la oposición, que añaden que se le está hurtando a los vecinos y visitantes «un servizo polo que estamos pagando».

Estévez aprovecha para recordar el reciente episodio de contaminación en la playa de Banda do Río o el registrado en Beluso en el mes de junio por una avería en el saneamiento. «A xestión das praias por parte do BNG de Bueu sempre foi bastante mala, pero este verán é un completo desastre», sentencian desde el PP bueués.