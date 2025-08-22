La Policía Local de Cangas traslada a Costas denuncias por música alta en Francón y Arneles
Los agentes informaron de excesos en el horario de cierre de los chiringuitos
Acampadas ilegales, barbacoas sobre la arena, vertido de residuos, perros sueltos... y también música a todo volumen en chiringuitos y playas. Son algunas de las infracciones que ha constatado la Policía Local de Cangas en las últimas semanas, y entre las más recientes están las denuncias por música alta en el chiringuito de Arneles o una fiesta de madrugada en la playa de Francón.
En ambos casos se trata de espacios en la franja litoral que son competencia de Costas del Estado, y el Concello le ha trasladado los informes municipales para que actúe en consecuencia.
Los denunciantes alegan su derecho a descansar para requerir la presencia policial. En el chiringuito de Arneles los agentes recogieron testimonios de vecinos del entorno y hablaron también con los responsables del local para advertirles que, conforme a la legislación, no pueden tener música en este tipo de establecimientos, y menos a un volumen elevado. También se les requirió para el cumplimiento de la normativa de cierre, ya que los chiringuitos no pueden seguir sirviendo consumiciones más allá de medianoche.
Otra de las intervenciones de la Policía Local se produjo en la playa de Francón, donde varios grupos de personas celebraban fiesta con música a gran volumen que perturbaba el descanso vecinal.
Los responsables accedieron al requerimiento de los agentes municipales, y estos se dirigieron también al chiringuito próximo para advertir que no podían mantener la actividad a esas horas de la madrugada. Los responsables apagaron la música, cerraron el local y desalojaron a los clientes, señala el informe.
- Era un clamor lo de los perros en las playas de Cangas.
- Gaitas y panderetas desde el mar para Amancio Ortega
- Echan de un local de Moaña a un ciego por ir acompañado de un perro guía
- Un coche derriba una torreta eléctrica en Aldán y deja sin luz al centro de salud
- Identifican a dos dueños de caballos de monte que invadían la carretera
- El Cristo de Cangas mantiene las atracciones y tendrá a 'Colón' como pregonero
- La Policía desmonta una tienda de campaña ilegal en Barra y otra sobre el techo de un coche en Balea
- Un coche «cae» por un vial del centro de Cangas y los usuarios piden vallarlo