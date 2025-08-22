Una placa para recordar a señora Rosa, matrona de Ons

Las casualidades que tiene la vida. Rosa López fue la matrona de la isla de Ons durante más de 25 años y el primer parto al que asistió fue al de un niño llamado José. Un niño que cuando creció acabaría siendo su yerno. Rosa López, ya fallecida, es una de las tres personas que serán homenajeadas en la isla este fin de semana dentro de las fiestas de San Xaquín, el patrón de Ons. Junto a ella se rendirá homenaje a José Otero Blanco, un hombre nacido en 1928, y a Josefa Patiño Domínguez, una de las vecinas más reivindicativas del archipiélago.

Las fiestas de San Xaquín son una de las fechas señaladas para los vecinos de Ons y se celebran en colaboración con la Concellería de Cultura de Bueu, asociación vecinal, Parque Nacional Illas Atlánticas y la propia Iglesia. Desde hace algunos años con motivo de esta festividad se aprovecha para realizar un reconocimiento a algunos isleños. Este año, por insistencia popular, una de las personas elegidas es «Señora Rosa», como era conocida la matrona de Ons. Una mujer que no tenía formación sanitaria, pero que aprendió a asistir en los partos y acabó convirtiéndose en la matrona de la isla. «O primeiro parto ao que asistiu foi no ano 1949, un neno que anos máis tarde sería o seu xenro [también ya fallecido]. Sempre foi a axudar de forma totalmente desinteresada, como se facían as cousas na illa, e o último nacemento ao que axudou foi no 1975», explica una de sus nietas, María José Pérez.

José Otero Blanco. / Salvador Santos "Charri"

El marido de «Señora Rosa» era Domingo Pérez, conocido como «Cachote», que era el carpintero de la isla de Ons. Su casa era la número 87, situada en el lugar de Pereiró, donde ahora vive su hija, también llamada Rosa. Allí está previsto que este domingo se coloque una placa para recordar a la matrona.

Josefa Patiño Domínguez. / Cedida

El programa de las fiestas de San Xaquín comenzará mañana sábado con la animación de la charanga Mil9. La jornada dominical comenzará con un pasacalles con la charanga Os Imperiais, el grupo Mariachis Noche de Ronda y los gaiteiros del grupo Serradela. A las 12.00 horas está prevista una ofrenda en el cementerio y a las 12.30 horas será el homenaje vecinal a «Señora Rosa», Josefa Patiño y José Otero. Los oficios religiosos serán a las 13.00 horas e incluirán la tradicional procesión por el lugar de O Curro y el muelle.

La programación incluye además una exposición fotográfica sobre el Entroido de Ons, que se podrá ver en el centro de visitantes. Una muestra que incluirá imágenes del archivo de Staffan Mörling y del vecino y filólogo bueués José Manuel Dopazo, cuya investigación sirvió como impulso para recuperar el Entroido tradicional de la isla. La fiesta se recuperó este año después de medio siglo de ausencia y la intención es seguir potenciando esta celebración. La Concellería de Cultura ya mantuvo las primeras reuniones de cara al año 2026.

La evacuación médica de ayer en la isla de Ons con el helicóptero del 061. / Parque Nacional Illas Atlánticas

Evacuación

Por otro lado, el helicóptero medicalizado del 061 con base en Ourense acudió ayer a Ons para evacuar a un hombre que sufrió una indisposición. El hombre, según las primeras informaciones recabadas por el 112 Galicia, sufrió, posiblemente, una crisis de ansiedad, poco después de las 11.00 horas.

En el dispositivo intervino personal del Parque Nacional das Illas Atlánticas junto con la dotación del puesto atención sanitaria permanente de la isla de Ons, que se hicieron cargo del paciente hasta la llegada del helicóptero del 061.