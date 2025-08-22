La nueva ambulancia de Moaña atendió a 171 personas
REDACCIÓN
Moaña
La ambulancia de soporte vital avanzado (SVA) de enfermería, con base en Moaña, prestó asistencia sanitaria a 171 personas en 180 servicios desde su incorporación el pasado 1 de abril a la red de transporte sanitario del 061.Se realizaron 13 servicios sin que fuera necesario el traslado a un centro sanitario; hubo 77 traslados a Povisa, 46 al Álvaro Cunqueiro, 6 a Montecelo, 4 a Fátima y 1 al sanatorio Domínguez Quirón. En 25 ocasiones, los pacientes fueron trasladados a un centro de atención primaria y en 4 ocasiones el servicio fue anulado. Los meses de más actividad fueron junio (48 servicios), julio (47), mayo (45) y abril (40).
