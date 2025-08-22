El incendio en Vilaboa, con nivel de alerta 2, mantiene en vilo a Moaña

El incendio forestal que se originó este jueves alrededor de las cuatro y media de la tarde en el monte de Santa Cristina de Cobres, en el municipio pontevedrés de Vilaboa, concretamente entre el núcleo de Vilar y el mirador de Cotorredondo, ha puesto en vilo también al municipio limítrofe de Moaña.

En la zona se produjo un gran despliegue de medios antiincendios: acudieron cinco agentes, diez brigadas, trece motobombas, cuatro helicópteros, ocho aviones, una pala y dos técnicos, tal y como informan desde la Consellería do Medio Rural.

El avión soltando agua junto a las casas. / FdV

En torno a las 20.00 horas se decretó la situación 2 de alerta como medida de prevención ante la cercanía al núcleo de viviendas de Vilar, que abarca alrededor de una docena de casas, aunque finalmente no hubo que desalojarlas. También se estuvo muy pendiente del núcleo de Paradellas. El nivel 2 se declara cuando hay riesgo para las vidas humanas y supone movilizar más medios.

Al lugar también acudieron los bomberos de Pontevedra a petición de la Dirección Xeral de Emerxencias da Xunta de Galicia para colaborar en la protección de las viviendas y desde O MOrrazo fueron movilizadas la agrupación de voluntarios de Protección Civil de Moaña y el Grupo Municipal de Emerxencias de Cangas.

Otro momento de la extinción desde el aire con los vecinos alertados. / Gustavo Santos

Por su parte, Francisco Costa, el concelleiro de Medio Ambiente de Vilaboa, expresó su preocupación ante el incendio, ya que «si se extiende monte arriba, podría llegar a Moaña». Por ello, las comunidades de montes del municipio se mantuvieron alerta, sobre todo la de Domaio, que sería la primera en verse afectada con la propagación del fuego. De igual forma lo hicieron en San Adrián, debido a que el incendio se desplazó hacia la zona de Sobreira.

La brigada de Cangas atravesando el incendio / FdV

La Consellería de Medio Rural confirmaba en su último parte de incendios de Galicia, a las 20.30 horas, que el fuego declarado en Vilaboa afectaba a una superficie de 20 hectáreas. Tal y como señalaba por la tarde la alcaldesa de Moaña, Leticia Santos, el fuego comenzó en la zona alta de Cotorredondo y por el impulso del viento fue bajando por la ladera del monte poniendo en clara amenaza a las casas del núcleo de Santa Cristina de Cobres.

Desde el Concello de Moaña se activó el procoloco de control y prevención de incendios y se pusieron en alerta a las tres comunidades de montes de Moaña, Meira y Domaio. Entre la zona cero del incendio y Moaña está en el medio la parroquia de San Adrián, pero la fuerza del incendio, con mucho viento, mantuvo en vilo a Moaña ya que cualquier cambio de dirección de las ráfagas podía hacer que el fuego saltara al municipio. Por eso que la alerta en la comunidad de montes de Domaio era extrema ya que, de propagarse el fuego hacia el Moaña sería la primera en verse afectada.

Desde el Concello de Cangas se desplazó la motoboma del Grupo Municipal de Emerxencias con tres efectivos y estaban controlando la zona de la aldea de A Cernadiña. Al cierre de esta edición habría riesgo de desalojo de alguna pequeña aldea. De hecho, Protección Civil de Moaña acudía a ello.