Condena a un morracense por tentativa de agresión sexual a una menor

La Sección 4 de la Audiencia Provincial condena a un hombre, vecino de O Morrazo, como autor criminalmente responsable de un delito de agresión sexual a una menor de 15 años, en grado de tentativa, a la pena de nueve meses de prisión con accesoria de inhabilitación especial de derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena e inhabilitación especial para cualquier profesión u oficio que suponga un contacto directo con menores por el plazo de nueve meses. También debe indemnizar a la víctima con 400 euros. Asimismo, se acuerda la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad por el plazo de dos años, condicionado a que en este periodo no delinca y bajo apercibimiento de que en caso contrario podría acordar la renovación del beneficio y efectivo cumplimiento de la pena de prisión.

Los hechos probados tuvieron lugar el 24 de noviembre de 2023, sobre las 15.30 horas, cuando el condenado abordó en las inmediaciones de la parada del autobús escolar a la menor de 15 años y, tras hacerle creer que conocía a la familia, le extendió la mano para saludarla, consiguiendo que ella accediese a esto, y a continuación procedió a darle dos besos en las mejillas, «pero dirigiendo con propósito de satisfacer su ánimo libidinoso el segundo beso a los labios de la menor, quien consiguió esquivarlo, echándole hacia atrás. En ese momento, mientras el condenado aún la sujetaba de la mano, le manifestó que tenía un coche deportivo cerca, lo que causó miedo a la menor, quien de un fuerte tirón consiguió soltarse del agarre».

El 24 de noviembre de 2023, la representante legal de la menor formuló denuncia por estos hechos y con posterioridad, el día 8 de marzo, efectuado le ofrecieron de acciones, manifestó su deseo de denunciar reclamando en nombre de su hija menor de edad la indemnización que en su caso pudiera corresponderle.