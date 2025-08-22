El Concello inicia la recuperación del antiguo camiño de Pedroso

El gobierno local del BNG de Moaña ha iniciado los trabajos para la recuperación del Camiño de Pedroso, que era y es una vía de unión entre la zona alta y baja de Moaña a través del valle del Rialdarca. La recuperación se llevará a cabo atendiendo el informe de la prospección científica que permitió valorar el alcance de las obras, con un coste de 22.264 euros, tal y como indica la concejala de Memoria Histórica, María Ortega.

En la actualidad el camino está relleno de tierra y escombro que se fue depositando durante la realización de diferentes obras de expansión y urbanización a través del tiempo. El gobierno enmarca este proyecto en el desarrollo de la estrategia para la recuperación y puesta en valor del valle del Rialdarca, y como un ejemplo más del compromiso del Concello por la puesta en valor del patrimonio cultural localpara conocer los orígenes: «Queremos dar resposta ás inquedanzas da veciñanza sobre a recuperación do patrimonio material e inmaterial ligado a este val que actúa como eixe vertebrador da parte alta e baixa da Moaña».

Los trabajos implican la limpieza y roza del entorno con especial atención a las invasoras; retirada de escombro y de lodos del río y la recuperación dentro de lo posible, debido a la existencia de una carretera, de la cota original del camino. Se plantea recuperar la cota original de la Fonte do Cano, rellena por una capa de escombro de más de un metro; remarcar el muro de contención oculto en la actualidad que separaba el regato -que de 1,20 metros de ancho pasó a 40 cm- del camino y restaurar un puente, además de dar firme en donde no haya lastre con jabre pisado. Se colocarán paneles señalizadores e informativos. Para este proyecto se hizo un estudio con cuatro catas en el camino que tiene 270 metros de largo.