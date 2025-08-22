El Concello de Cangas no ha dotado a Nerga del vallado dunar, casetas de servicios y mejoras que prometió para el verano
El PP reprocha al gobierno tripartito que incumpla su propio plan de actuación en playas tras renunciar a las banderas azules
El «caos» de vehículos y la proliferación de residuos conforman la estampa del arenal, avisan
Gonzalo Martínez
Hileras de vehículos a pie de playa, algunos incluso sobre las dunas, casetas de socorrismo y de aseos «remendadas» para disimular su grave deterioro o montones de restos vegetales junto a un letrero que lo prohíbe bajo amenaza de multa de 750 euros y que estaba destinado a aparcamiento de personas con discapacidad.
Es la imagen que presenta el entorno de la playa de Nerga medio año después de anunciar el gobierno tripartito de Cangas una importante inversión para mejorar ese ámbito «en cuestión de semanas», recuerda el PP, que traslada el malestar de vecinos y usuarios por el «evidente incumprimento» de los compromisos de los actuales mandatarios del Concello de centrar este año las inversiones en esta playa y la «caótica situación» que ofrece, «peor que en veráns anteriores», dicen.
«El retranqueo del espacio de aparcamiento en la playa de Nerga para permitir la expansión natural de las dunas, como reclaman Costas del Estado y Adeac, será efectivo antes del verano», manifestaron a principios de marzo desde el consistorio cangués.
La alcaldesa, Araceli Gestido, y el concejal de Urbanismo e Medio Ambiente, Antón Iglesias (BNG) se hicieron eco de las demandas vecinales, e incluso varios ediles se reunieron a pie de playa con el colectivo vecinal para revisar su estado y concretar actuaciones «que eran inmediatas e seguen agardando, sen data», reprochan los populares.
Inciden en que el tripartito (BNG, PSOE, EU) renunció este año a las banderas azules para, supuestamente, invertir en una mejora general de los servicios, con Nerga como arenal «estrella» este verano, «pero a realidade é que nin unha cousa nin a outra, nunca se fixo menos que agora», lamentan desde el grupo mayoritario de la Corporación, que lidera Loli Hermelo.
La intención del Concello, que sus dirigentes trasladaron al vecindario, era habilitar un «doble vallado de protección» con otra fila de postes varios metros por el exterior de los que ya existen. Los coches estacionarían en una sola fila y las plazas, delimitadas con tablas de madera dispuestas en el suelo para evitar la saturación y el caos que se repite cada temporada estival.
Además, el espacio para vehículos de personas con discapacidad se trasladaría al que ocupa el vertedero de restos vegetales, que sería eliminado, y se reorganizarían los contenedores de residuos para lograr un entorno más armónico. También se anunciaron para este verano nuevas casetas con baños y para socorristas, «pero a realidade evidencia que nada se fixo», remacha el PP.
Unos 60.000 euros desviados a otros fines por falta de proyecto
Los populares de Cangas se preguntan qué hizo el gobierno tripartito con el dinero que anunció hace solo unos meses para unas mejoras en Nerga que la realidad desmiente, y tachan de «engano á cidadanía» estos compromisos incumplidos, que achacan a la «desidia e falta de xestión» desde el Concello.
El edil de Urbanismo e Medio Ambiente, Antón Iglesias, reconoce que existían esas previsiones, pero no se pudieron ejecutar por «falta de proxecto» debido a la saturación de trabajo de los técnicos municipales. En consecuencia, esa partida, de unos 60.000 euros, se desvió «a outras necesidades».
Suscríbete para seguir leyendo
- Era un clamor lo de los perros en las playas de Cangas.
- Gaitas y panderetas desde el mar para Amancio Ortega
- Echan de un local de Moaña a un ciego por ir acompañado de un perro guía
- Un coche derriba una torreta eléctrica en Aldán y deja sin luz al centro de salud
- Identifican a dos dueños de caballos de monte que invadían la carretera
- El Cristo de Cangas mantiene las atracciones y tendrá a 'Colón' como pregonero
- La Policía desmonta una tienda de campaña ilegal en Barra y otra sobre el techo de un coche en Balea
- Un coche «cae» por un vial del centro de Cangas y los usuarios piden vallarlo