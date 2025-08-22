La CIG reúne a 400 personas en Cangas contra los fuegos
Cangas
La CIG y e BNG animaron la concentración ayer delante del Concello de Cangas para protestar contra la política forestal de la Xunta, a la que acusan de ser la culpable de los incendios. Hubo referencias a Altri y a que los incendios son una plaga y la Xunta los alimenta. Consignas contra la plantación de eucaliptos y contra las celulosas en una concentración a la que acudieron alrededor de 300 personas a las 20.00 horas de ayer. Como contrapeso, un camión del Grupo de Emergencias de Cangas aparcado en las inmediaciones con un cartel en el que se exigía más personal.
