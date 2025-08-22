El Canjazz termina con Reijseger Fraanje Sylla y Miguel Seoane Trio

Tras cuatro días de música en el Eirado do Costal, la taberna Cambika y el chiringuito de Massó, el festival Canjazz llegará mañana a su última noche de conciertos. Los encargados de bajar el telón del evento serán dos tríos: Reijseger Fraanje Sylla en el Eirado do Costal a las 22:00 horas y Miguel Seoane Trío en la zona de Massó a partir de las 23:30 horas.

La primera agrupación está compuesta por el violonchelista holandés Ernst Reijseger, el pianista también holandés Harmen Fraanje y el cantante senegalés Mola Sylla. Llegan a Cangas para mostrar al público su «perfecta amalgama de jazz con canciones africanas y música clásica», que caracteriza a álbumes como «We were there», considerado por la crítica internacional como «una propuesta musical que desafía etiquetas y ofrece un lenguaje único y envolvente». Han publicado dos álbumes para la discográfica Winter and Winter y han formado parte de la banda sonora de películas del cineasta Werner Herzog.

Tras esta última actuación en el Costal, la programación del Canjazz finalizará en el chiringuito de Massó a las 23:30 horas con Miguel Seoane Trío, conformado por el saxofonista gallego Miguel Seoane, el contrabajista Álvaro Orcajo y el batería David Puime. En sus composiciones combinan tradición e improvisación libre. Después del concierto, habrá una última jam session.

El Costal lleno desde el inicio

Desde el concierto del miércoles por la noche del Sun-Mi Hong, el público recibía de muy buena manera los conciertos del Canjazz. Según las declaraciones de la Asociación de Jazz de Cangas, entidad organizadora del evento, «nunca habíamos visto el Costal tan lleno de gente».