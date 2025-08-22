«Cada vez más jóvenes decidimos estudiar jazz»

La cálida y versátil voz de la joven vocalista canaria Gabriela Suárez, reconocida intérprete de su generación, liderará esta noche (22:00 horas) los conciertos del Canjazz en el entorno del Eirado do Costal. Su cuarteto, formado en el año 2018, se completa con el pianista Martín Otero, el contrabajista Tana Santana y el batería David Xirgu. Después de terminar la música en el Eirado do Costal, el Canjazz continuará a las 23:30 horas en el chiringuito de Massó con Xurxo Estévez Trío, precedentes a una nueva jam session.

-Con 19 años ya se le considera una promesa estatal del jazz. ¿Por qué se decidió por este estilo en un inicio?

La verdad es que fue una completa casualidad, no tengo familia que se dedique a la música ni que escucharan jazz o nada por el estilo. Yo comencé cantando lírica desde pequeña y cuando empecé a interesarme por cantar algo más moderno ,me encontré con mis primeros standards como el “Summertime” o el “Fly me to the Moon”. Tuve la suerte de encontrar músicos en Gran Canaria dispuestos a enseñarme y tocar conmigo y desde entonces he ido adentrándome más y más en esta música.

-¿Considera que en España el jazz es un género atractivo para la gente joven?

-Definitivamente tiene su espacio en la esfera musical de España. Cada vez somos más los jóvenes que decidimos estudiar o simplemente interesarnos por este género.

-¿A qué hace referencia el “batiburrillo” que da nombre a su álbum de 2023?

-No tiene un significado muy profundo la verdad. El álbum está compuesto de temas que no tienen nada que ver unos con otros pero me gustan mucho como standards con un significado e historia tan importante como “Strange Fruit”, temas del folklore hispanoamericano como “Hay todavía Una Canción” o “Lolita Pluma”, tema del compositor canario Braulio. Con ellos creé un repertorio bastante variado, un “batiburrillo» de canciones.

-El año pasado ya actuaron en Santiago y en Lugo. ¿Se siente cómoda sobre los escenarios gallegos?

-Tocamos en el Filloa, en la Borriquita de Belem y en el Festival de Jazz de Lugo. Fue una muy buena experiencia y lo pasamos muy bien, así que ¡ tengo muchas ganas de volver a actuar en Galicia!

-También en 2024 cantó en su Canarias natal con las Borondón Big Band. ¿El hecho de estar en casa le causó más o menos presión?

-Siempre provoca cierto respeto tocar con músicos profesionales como ellos, a la vez que ganas e ilusión. Siempre se aprecia volver a pisar un escenario de Canarias, ya que cada vez paso menos tiempo en ella debido a mis estudios musicales en el JazzCampus de Basilea.

-¿Qué puede esperar el público cangués de su actuación de hoy?

-Tocaremos en formación de cuarteto, junto a David Xirgu, Tana Santana y Martín Otero. Traemos un repertorio variado con standards, baladas y canciones hispanoamericanas, una mezcla entre Ella Fitzgerald, Elis Regina y Mercedes Sosa y por supuesto muchas ganas de compartir música con el público!