Basura por las esquinas de Ojea.

En una esquina de Ojea, en la que linda con la nave de Iglesias, se apilan botellas de plástico y restos de envases de refrescos y cervezas cubiertos por un colchón. La imagen es bochornosa. Ahí lleva días, que es lo peor.

Semana Santa de Verano en Cangas

Que nos cuchichean al oído que habrá Semana Santa de verano en Cangas. Con esto de las charlas sobre el escultor Ignacio Cerviño en A Capela do Hospital ya hay cofradías que se preparan para salir, ya suenan a lo lejos los tambores, esos que entonan la marcha de los pasos de la Semana Santa de Cangas. Nos advierten, también, de que no nos equivoquemos, que esta peculiar Semana Santa en pleno mes de agosto no tiene nada que ver con que se marche el párroco Severo Lobato. ¡Pardiez!

Moaña vive en un tiempo diferente

En el Concello de Moaña el tiempo pasa de manera diferente. Debe ser que como el gobierno tiene mayoría absoluta que las junta de gobierno local se pueden celebrar el 3 de octubre de 2025. Ahí, en ese mes y ese día que para el resto del mundo aún no llegó (no sabemos nada del calendario chino) se aprobaron las bases de las ayudas a incentivos a la contratación temporal por cuenta ajena de participantes en el taller dual de empleo...Y el BOP, lo mismo de adelantado, oigan.