XXVII Festival Tromentelo
La XXVII edición del festival de la A. C. F Tromentelo tendrá lugar el próximo viernes 5 de septiembre a partir de las 22:00 horas en el recinto de las naves de Ojea. Este evento forma parte de las actividades previstas para la última jornada de las Fiestas del Cristo de este año. Durante el evento, actuarán tanto la banda de gaitas de la entidad como el grupo de folk tradicional de Ortigueira Os Carecos.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Localizan en Areacova a un bañista con un «camping gas» para asar sardinas
- Gaitas y panderetas desde el mar para Amancio Ortega
- Era un clamor lo de los perros en las playas de Cangas.
- Un coche derriba una torreta eléctrica en Aldán y deja sin luz al centro de salud
- Identifican a dos dueños de caballos de monte que invadían la carretera
- El Cristo de Cangas mantiene las atracciones y tendrá a 'Colón' como pregonero
- La Policía desmonta una tienda de campaña ilegal en Barra y otra sobre el techo de un coche en Balea
- Sofocan tres focos de incendio en Ermelo por la tarde y vuelven a plantar de noche en A Magdalena