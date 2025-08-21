XXVII Festival Tromentelo

La XXVII edición del festival de la A. C. F Tromentelo tendrá lugar el próximo viernes 5 de septiembre a partir de las 22:00 horas en el recinto de las naves de Ojea. Este evento forma parte de las actividades previstas para la última jornada de las Fiestas del Cristo de este año. Durante el evento, actuarán tanto la banda de gaitas de la entidad como el grupo de folk tradicional de Ortigueira Os Carecos.