Trasladan en helicóptero al Cunqueiro a un turista que sufrió una crisis de ansiedad en Ons
Una vez sobre el terreno, los profesionales sanitarios valoraron los síntomas del paciente y decretaron su envío inmediato al hospital vigués
EFE
El helicóptero medicalizado del 061 con base en Ourense ha trasladado este mediodía a un hombre que sufrió una indisposición en la isla de Ons.
El hombre, según las primeras informaciones recabadas por el 112 Galicia, sufrió, posiblemente, una crisis de ansiedad, poco después de las 11.00 horas.
Intervino el personal del Parque Nacional das Illas Atlánticas junto con el de enfermería que está en la isla y se hicieron cargo del paciente hasta la llegada del helicóptero.
Una vez sobre el terreno, los profesionales sanitarios valoraron los síntomas del paciente y decretaron su traslado inmediato al hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo.
