Taitantos y Nuria Cora & Kelly amenizan las noches del H4
Cangas
Los exteriores del hotel H4 en Cangas acogen hoy y mañana los conciertos de Taitantos y Nuria Cora & Kelly respectivamente. Esta noche, a las 20:00 horas, el primer grupo versionará grandes clásicos del rock cargados de energía y ganas de disfrutar. Mañana a la misma hora será el turno de la cantante viguesa Nuria Cora, vocalista reconocida por su versatilidad y ecleticismo musical. Su repertorio se caracteriza por fusionar sonidos de diferentes tradiciones y épocas. Para ambos conciertos, la entrada es libre y gratuita hasta completar aforo.
