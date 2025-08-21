Las orcas golpean el timón de un velero alemán en cabo Home
Las ballenas pasaron muy cerca de las rocas
El barco fue rescatado por Salvamar Mirach y trasladado al Club Náutico de Vigo
La patrullera de la Guardia Civil alertó a las embarcaciones
Conocíamos de las andanzas de las orcas por el norte gallego, donde dieron que hablar, pero estos cetáceos todavía no se habían acercado a aguas de la ría de Vigo como otros veranos, en los que ya se hacía notar en el mes de julio, hasta este jueves.
A las 17.06 horas, Salvamento Marítimo recibió la alerta por la interacción de varias orcas con el velero Ávila de bandera alemana al norte de Cíes, tras lo cual puso en marcha a la lancha con sede en Cangas, la Salvamar Mirach, y a una patrullera de la Guardia Civil.
El velero perdió el timón, tras demasiadas embestidas de estos grandes mamíferos que provocaron que el barco quedara sin gobierno.
Fue la Salvamar Mirach la que recogió el barco y lo trasladó hasta el Real Club Náutico de Vigo, donde ya tenía su destino. Desde la lancha de Salvamento se podía observar cómo el grupo de orcas seguían «jugando» con el velero, que sufría una y otra acometidas a pesar de ir remolcado.
Los cetáceos pasaron muy próximos a las rocas, siendo visibles desde la Costa da Vela (cabo Home), en Cangas. Quienes pudieron verlas afirman que estaban muy activas. La patrullera de la Guardia Civil se encargó de mantenerlas a raya y se lanzó un segurite para avisar a todos los barcos que estaban por la zona de la presencia de estas ballenas. Había especial preocupación por las embarcaciones que salían de la playa de Barra tras estar fondeados.
Salvamento no pudo informar del número de orcas que pasaron a escasos metros de la costa, que se está convirtiendo ya en una ruta habitual de todos los veranos, desde el Estrecho de Gibraltar a lo largo de aguas portuguesas y gallegas hasta el Golfo de Vizcaya, dispersándose luego hacia otras áreas del océano Atlántico. Los científicos afirman que las orcas, en esta ruta, se alimentan de atunes.
La semana pasada, hubo otro rescate debido también a las interacciones con un barco, pero se produjo a 17 millas náuticas de la costa, no como hoy, que iban pegadas a las rocas; nunca se habían aproximado tanto, al menos en las interacciones con las embarcaciones.
