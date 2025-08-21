O Piñeiro trae a Aldán las olimpiadas

Es por todos sabido que Cangas es cuna de deportistas olímpicos como el jugador de balonmano Rodrigo Corrales (dos medallas de bronce en París 2024 y Tokio 2020) o los piragüistas Teresa Portela (una medalla de plata en Tokio) y Rodrigo Germade (una medalla de plata en Tokio 2020 y una medalla de bronce en París 2024) . Sin embargo, los cangueses podrán disfrutar de sus propios juegos olímpicos sin tener que esperar a las competiciones previstas para 2028 en Los Ángeles (Estados Unidos) con la nueva propuesta organizada por los vecinos del barrio de O Piñeiro.

Se trata de las I Olimpiadas de juegos populares, que tendrán lugar durante toda la jornada de este próximo sábado 23 de agosto. El evento comenzará por la mañana con 10 «disciplinas» basadas en juegos populares como tiro de corda, carrera de sacos y carrera de carretillas. Además, los participantes podrán poner a prueba su puntería con el tirabólas. Los «deportistas de élite» tendrán que competir en grupos de cinco personas, cuya composición podrá ser de tres hombres y dos mujeres o viceversa y habrá un tope para 25 quintetos, según el orden de registro. Aquella agrupación que haya demostrado un mejor rendimiento en las diferentes pruebas, recibirá un premio por la tarde.

A parte de estos particulares juegos olímpicos versión «O Piñeiro», el resto del día habrá un mercadillo con puestos dirigidos por los propios vecinos de este lugar de la parroquia canguesa. Las parcelas donde se colocarán estos «establecimientos» serán cedidos voluntariamente por los cercanos. En cada stand, cada persona podrá poner a la venta sus excedentes de productos de la casa. El objetivo con estos stands es promocionar los artículos procedentes del comercio de proximidad. El presidente de la asociación de vecinos organizadora invita a todo el mundo a que “venga a pasar este día de romería; que traiga comida de la casa o que la compren aquí y que pasen un dia divertido».