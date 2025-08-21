Moaña cambiará una ordenanza de terrazas de la pandemia covid

El gobierno local de Moaña convoca a la oposición municipal y a diversos colectivos con el propósito de elaborar una nueva ordenanza municipal de terrazas, ya que la vigente está obsoleta y guarda normas de aquellas que se aplicaron durante la pandemia por covid.

Es evidente que llega tarde, que se tendrá que aplicar ya en otoño-invierno, sin entender demasiado la razón por la que no se trabajó en ello para que la nueva normativa que va a regular las terrazas para aplicarla en verano. No se habla tampoco de nueva tasas, que no parece ser la cuestión monetaria la que preocupa al gobierno local de BNG, sino otras cuestiones, entre las que destaca el hecho de que la presencia de las mismas no dificulte todavía más el paso a personas con movilidad reducida. Y en este sentido, la alcaldesa de Moaña, Leticia Santos, tuvo a bien invitar a colectivos de hostelería, comercio, vecinales y benéficos para debatir sobre cómo debe ser la nueva ordenanza municipal de terrazas de Cangas. La fecha de esta reunión se fijó para el próximo 3 de septiembre y, además de la oposición municipal, están invitados a ella, la Asociación de Hosteleros de Moaña, Acimo, Fecimo, Asociación de Vecinos Praia -Seara, Asociación de Vecinos A Bouza-Quintela, Afamo, Aspamsim y la Fundación Once. La regidora local apunta que si algún otro colectivo quiere participar en esta reunión solo tiene que comunicarlo en el Concello.

La nueva ordenanza debe conjugar una mayor presencia de terrazas en los establecimientos con la garantía de que las personas con movilidad reducida puedan pasar por las aceras en una silla de ruedas. Este es uno de los puntos más delicados . Después, es evidente que el gobierno quiere una armonía en el aspecto estético de las terrazas, donde no primen las mesas y sillas con anuncios de bebidas, sino un mobiliario uniforme. Pero, al mismo tiempo, también es importante dejar claro a propietario del bar, restaurante u hotel que debe ceñirse a un espacio y que la tasa estará en función del número de metros de ocupación. Eso sí, lo importante también será pagar la tasa antes de instalar la terraza. También debe decidir la comisión fraccionar o no el pago de la tasa de terrazas y la obligación que tiene el propietario de no alterar la superficie de ocupación por la que paga. La Policía Local de Moaña estará atenta para detectar establecimientos con terraza cuyos propietarios no pagaron la tasa correspondiente. También se especificará en la nueva ordenanza otro tipo de sanciones económicas en caso de incumplimiento.