Moaña, en alerta por un incendio que baja de Cotorredondo a Santa Cristina, en Vilaboa

Las comunidades de montes de Moaña, sobre todo la de Domaio, están en alerta ante un incendio declarado en Vilaboa que tal y como confirma la alcaldesa, Leticia Santos, comenzó en Cotorredondo y baja, debido al impulso del viento, por la ladera hacia las casas de Santa Cristina. En un principio se temía que hubiera dos focos y que el fuego ya afectara a Moaña, incluso Protección Civil fue movilizada por un columna de humo en el alto de Sabaceda, pero la regidora confirma que es solo un foco. La Comunidadd e Mntes de Domaio sería la primera en verse afectada si el incendio se propaga hacia Moaña.

Medio Rural ya trabaja en el control y extinción del incendio en Vilaboa en donde están movilizados desde hace más de una hora 4 agentes, 6 brigadas, 6 motobombas y 2 helicópteros.

Leticia Santos recuerda que Moaña ha establecido un protocolo de coordinación de vigilancia de los montes con personas voluntarias y las tres comunidades, desde los sucesos de Ourense y Valdeorras y tras los tres focos intencionados detectados el fin de semana pasado en el límite con Bueu. Se trata también de realizar labores de prevención para denunciar circunstancias sospechosas de provocar incendios.