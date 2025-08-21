Un marinero cae al mar desde una batea de Moaña y fue evacuado grave a Povisa

Un marinero sufrió ayer un accidente cuando trabajaba encima de una batea en Moaña y fue trasladado al hospital de Povisa herido de gravedad. Eran las 07.10 horas de ayer cuando el Servicio del 112 recibió una alerta de que un hombre había caído al mar cuando trabajaba en una batea y se necesitaba asistencia médica. El rescate fue realizado por la tripulación de un barco, que después fue evacuado hasta el muelle de Moaña, donde una ambulancia del 061 esperaba para trasladar al herido al hospital Povisa. Según una primera versión, el marinero, al caer al mar, quedó atrapado entre el barco y la batea, lo que le produjo las lesiones en la cara y motivo por el cual no pasó ni por el centro de salud de Moaña, sino que directamente la ambulancia lo trasladó a Vigo.

El Servicio del 112 no movilizó a la Policía Local ni a Protección Civil, sí lo hizo a la Guardia Civil del Mar y a Urgencias Médicas. La razón era que el rescate del marinero caído al mar ya se había producido. Lo cierto es que pocos bateeiros de Moaña conocían ayer la noticia de este accidente laboral en el mar.