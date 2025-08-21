Herido un menor cuando circulaba con su bici en Moaña
Colisionó con la parte de atrás de un vehículo | Sufrió un fuerte golpe y fue traslado al Cunqueiro
Cangas
Un menor que circulaba en bicicleta con otros amigos que iban en patines resultó herido ayer y trasladado al hospital Álvaro Cunqueiro, de Vigo, a colisionar con la parte trasera de un coche.
El accidente se produjo en Pozo Negro, en la carretera que conduce a Berducedo. Hasta el lugar del accidente se desplazó Protección Civil. Fue evacuado al Cunqueiro porque el menor se quejaba de un fuerte golpe en la cabeza y de que le dolían mucho los oídos, además se mareaba.
