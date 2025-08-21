Herido un marinero que se cayó en la escollera del muelle de Cangas
Fue asistido también por Salvamento y evacuado en ambulancia con una fractura y un golpe en la cabeza
Un marinero de Cangas, de avanzada edad, resultó herido a última hora de este jueves cuando se encontraba en la escollera del espigón del muelle y cayó rodando. En ese momento entraba en la dársena la lancha de Salvamento "Salvamar Mirach", cuya tripulación colaboró en el auxilio al pescador qeu casi cae al mar. El hombre finalmente fue rescatado por la escollera y evacuado en una ambulancia del 061 a un hospital en Vigo. En principio iba con una fractura en un dedo y golpe en la cabeza.
