«La espontaneidad y el desafío del jazz son muy nutritivos para la sociedad»

El Eirado do Costal salta el Atlántico esta noche (22:00 horas) con la música del pianista argentino Guillermo Klein. El músico de Buenos Aires llega hoy a Cangas con el saxofonista tenor Zé Pedro Coelho y el contrabajista Demian Cabaud. Con ellos tocarán dos miembros de la Canjazz Reunion, el pianista Xan Campos y el batería Iago Fernández que, además de músicos y exalumnos de Klein, también son los organizadores del Canjazz.

Además de este concierto, Guillermo Klein impartirá una masterclass el viernes a las 11:00 horas en el Auditorio, en la que es necesaria una suscripción previa . De vuelta con la programación de hoy, en el Cambika estarán a partir de las 23:30 horas el trío Meirinhos Patiño Fernández, con Miguel Meirinhos (piano), Pablo Patiño (contrabajo) y Miguel Fernández (batería).

-Ha estado sobre las tablas desde 1995. Después de todo este tiempo como músico, ¿defíname el género musical del jazz?

-Para mí es un proceso constante , una conversación llena de sorpresas, misterio , emoción en movimiento colectivo e individual a la vez. A estas alturas , una forma de vivir.

-Por su trayectoria, muchos le consideran un referente de la música jazz a nivel internacional. Pero, ¿quién es para usted un ídolo en este estilo?

-Tengo muchos faros que me guían. Sobre todo tengo siempre presentes a Duke Ellington y Wayne Shorter.

-Uno de sus méritos como artista jazz es ser un frecuente del Village Vanguard de New York, considerada la catedral de este estilo musical. ¿Cree que faltan en España lugares como este icónico bar?

-Me he enterado hace unos días que el Café Central de Madrid cerrará en octubre. Una pena . Dicho esto, no dudo que el jazz resistirá e incluso aumentará su presencia en este mundo automatizado y virtual . La espontaneidad y el desafío que propone son muy nutritivos para la sociedad a mi parecer.

-Ha logrado mantener durante casi un cuarto de siglo a su grupo “Los Guachos”. ¿Cómo ve posible mantener un grupo formado por 11 miembros, donde cada uno tiene su propia manera de entender el jazz?

-Con una propuesta musical contundente y sin moldes, que expresa profundos deseos y anhelos siempre es bienvenida. Me honra haber evolucionado y compartido con estos gigantes tanta música , escenarios y años compartidos.

-A parte de su actuación del jueves, llevará a cabo una masterclass en el Auditorio Xosé Manuel Pazos este viernes a las 11:00 horas para todos los niveles. ¿Qué nos puede ir adelantando de esta jornada formativa que durará dos horas?

-Me gustaría compartir aspectos de la composición , compartir ejemplos y técnicas de trabajo. Además, me gustaría escuchar lo que los músicos de Cangas quieran compartir conmigo.

-En su concierto nocturno le acompañarán Xan Campos al piano y Iago Fernández con la batería, con los que mantiene una relación personal y artística de más de 15 años. ¿Cómo se siente al volver a tocar con ellos?

-Tanto Xan como Iago son dos artistas excelsos. Ellos me inspiran con su talento, tanto en su toque como en su propia música. Espero que ellos disfruten al tocar estas canciones y que trasciendan a los que nos acompañen en Cangas.

El trío Meirinhos-Patiño-Fernández, quienes actuaráne hoy a las 23:30 horas en la taberna Cambika. / Cedida Canjazz