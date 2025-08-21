Fuerzan una ventana del colegio de O Hío, remueven los enseres y causan destrozos

El uso de espacios escolares fuera del horario lectivo para encuentros de jóvenes o practicar botellón es relativamente frecuente, pero no que se causen destrozos en el patio o se fuercen ventanas para entrar en el edificio y remover los enseres, aparentemente sin llevarse nada de valor. Esos son los hechos que investiga la Policía Local de Cangas en el Ceip de O Hío, donde personas desconocidas habrían saltado la valla que rodea el centro escolar, levantaron una persiana trasera y rompieron la ventana para introducirse en las dependencias, que aparecieron revueltas, aunque de momento no se echa en falta ninguna pertenencia importante. En el exterior, arrancaron la placa que rinde homenaje «a Lito e Carmiña polo seu papel fundamental na transmisión da música tradicional entre a comunidade escolar do Hío», entre otros desperfectos.

Una agente recoge muestras en el interior del colegio. | FdV

Alguno de los autores habría resultado herido al cortarse con los cristales de la ventana, ya que aparecieron manchas de sangre en los marcos, en varias paredes y en el suelo de distintas estancias, de las que tomaron muestras ayer los agentes municipales para trasladar las actuaciones a la Guardia Civil. Acudieron acompañados de la alcaldesa, Araceli Gestido, tras tener conocimiento de los hechos. Por la forma de actuar, la regidora cree que se trata de «actos de vandalismo», que no tiene motivaciones económicas ni razón de ser, y hace un llamamiento al «civismo» para que no se repitan y se respeten las instalaciones públicas.

La alcaldesa, Araceli Gestido, junto a la ventana forzada. | FdV

La Policía realizó ayer una inspección ocular para elaborar un primer informe que se remite a la Guardia Civil, aunque se hará una «máis exhaustiva» cuando llegue la directora del centro y se revisen a fondo las dependencias. El colegio de O Hío celebra este año su 50 aniversario, y lo conmemoró durante el curso escolar con diversas actividades, como una romería, el 7 de junio, que incluyó una exposición del primer medio siglo de la escuela. En ese acto se rindió homenaje a la profesora de baile Carmiña Pérez y al gaiteiro Anxo Gago, «Lito», con actuaciones de bandas de gaita y de baile o la colocación de una sencilla placa que recuerda su labor y que los gamberros han vandalizado.