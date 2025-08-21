El FICBueu organiza dos proyecciones nocturnas en la playa de Banda do Río

El Festival Internacional de Cinema de Bueu (FICBueu) organiza este viernes dos proyecciones nocturnas en la playa urbana de Banda do Río. Las sesiones serán a las 22.00 horas, con cortometrajes recomendados para todos los públicos, y a las 23.00 horas, con cintas para mayores de 16 años.

Esta actividad forma parte de la programación paralela del FICBueu y cuenta con la colaboración de la Diputación de Pontevedra. Desde la organización recomiendan a las personas que deseen asistir que lleven sillas, mantas, toallas y otros elementos de abrigo para garantizar su comodidad durante las proyecciones.

El FICBueu continúa con los preparativos de su decimoctava edición, que se abrirá el viernes 5 de septiembre en el Centro Social do Mar. El festival bueués es uno de los eventos elegidos para estrenar «Romería», la nueva película de la premiada directora Carla Simón y que ese mismo día llega a las salas de cine. La película se rodó en Galicia e incluyó localizaciones en Bueu.