El FICBueu organiza dos proyecciones nocturnas en la playa de Banda do Río
Serán este viernes a las 22.00 y 23.00 h | La primera es para todos los públicos y la segunda para mayores de 16 años
D.García
El Festival Internacional de Cinema de Bueu (FICBueu) organiza este viernes dos proyecciones nocturnas en la playa urbana de Banda do Río. Las sesiones serán a las 22.00 horas, con cortometrajes recomendados para todos los públicos, y a las 23.00 horas, con cintas para mayores de 16 años.
Esta actividad forma parte de la programación paralela del FICBueu y cuenta con la colaboración de la Diputación de Pontevedra. Desde la organización recomiendan a las personas que deseen asistir que lleven sillas, mantas, toallas y otros elementos de abrigo para garantizar su comodidad durante las proyecciones.
El FICBueu continúa con los preparativos de su decimoctava edición, que se abrirá el viernes 5 de septiembre en el Centro Social do Mar. El festival bueués es uno de los eventos elegidos para estrenar «Romería», la nueva película de la premiada directora Carla Simón y que ese mismo día llega a las salas de cine. La película se rodó en Galicia e incluyó localizaciones en Bueu.
- Era un clamor lo de los perros en las playas de Cangas.
- Gaitas y panderetas desde el mar para Amancio Ortega
- Echan de un local de Moaña a un ciego por ir acompañado de un perro guía
- Un coche derriba una torreta eléctrica en Aldán y deja sin luz al centro de salud
- Identifican a dos dueños de caballos de monte que invadían la carretera
- El Cristo de Cangas mantiene las atracciones y tendrá a 'Colón' como pregonero
- La Policía desmonta una tienda de campaña ilegal en Barra y otra sobre el techo de un coche en Balea
- Un coche «cae» por un vial del centro de Cangas y los usuarios piden vallarlo