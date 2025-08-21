El esqueleto de las fiestas del Cristo de Cangas.

Grande es grande, pero son los que se suben al escenario los que tienen que demostrar que se lo merecen. Ya quedó instalado del festival Satur-day fest, y ayer se le veían las costuras, sus entrañas, su backstage vacío.

Los cangueses se van de vacaciones por las Fiestas del Cristo

Medio Cangas está de vacaciones y el resto las cogerán cuando comiencen las fiestas del Cristo. Está de moda no quedarse por estos lares en esas fechas, que se aprovechan para realizar el viaje de vacaciones pendiente. El puente, además, lo permite. Porque el lunes del Cristo es festivo. Así que esto ya no es lo que era, cuando todos estaban deseando que llegaran las Fiestas del Cristo para encontrarse. Aquí no queda ni el pianista.

Lo que separa a los seres humanosde los animales y otras barbaries

Que a estas alturas haya que llamar la atención a unos camareros o propietarios de un local por echar a un ciego que entró con un perro guía nos retrotrae a la época anterior al Homo sapiens. Es de que no se puede ser más incívico, más cruel, menos persona. Y de nada valen las disculpas dadas después. Los Concellos o Estados debían de tener una ley para multar duramente, incluso con pena de cárcel, este tipo de comportamientos que alejan al ser humano de los animales.