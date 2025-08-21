Echan de un local de Moaña a un ciego por ir acompañado de un perro guía

La Policía Local de Moaña tuvo que intervenir ayer en un establecimiento hostelero de la localidad, ubicado en la calle Concepción Arenal, donde se había molestado a una pareja, un hombre y una mujer, con un perro guía. El varón había quedado ciego en un accidente y llegaba de Oviedo para recuperarse de una cirugía del corazón. Lo último que esperaba era encontrase con el comportamiento de los camareros de un establecimiento en Moaña que los echaron del local con malos modos en insultándolos por el simple hecho de ir acompañados por un perro guía. Los clientes del establecimiento pensaban que la pareja había intentado robar algo o hecho un «sinpa». Al hombre le saltaban las lágrimas por el trato recibido y Protección Civil de Moaña lo encontró muy nervioso.