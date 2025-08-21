El Concello mejorará el camino de O Touzal tras autorizalo Augas de Galicia

Después de espera un año por la autorización de Augas de Galicia, el Concello de Moaña aprobó esta semana la contratación de la obra mejora del drenaje y pavimentación del Camino do Touzal. Se trata de una mejora imprescindible en una zona donde cada invierno nace agua en este tramo, por lo que es necesario drenar y eliminar el agua del camino.

Según la memoria valorada, en el camino de O Touzal, debido al paso del tiempo y a la acción del agua de las lluvias y manantiales se ha producido una ser de deterioros graves, que dificultan la circulación de los vehículos y e acceso a las parcelas y edificaciones de la zona.

El objetivo de los trabajos es mejorar el estado actual del drenaje y pavimento asfáltico en el mencionado camino, mejorando la seguridad vial, por lo que para ello es preciso llevar a cabo la limpieza y reapertura de cunetas por ambos márgenes, realizada por medios mecánicos y retirada de material sobrante. También se llevará a cabo una capa de rodadura realizada con mezcla bituminosa caliente.

El drenaje se realizará con un tuvo dren de 110 milímetros de diámetro en zanja de 0.6 metros de profundidad y hasta 1,20 de ancho, incluyendo excavación, relleno con grava por encima del tubo, recubierto de geotextil y posterior reposición del pavimento existente.

El plazo de ejecución de los trabajos es de u mes para la ejecución de la obra. El presupuesto alcanza los 19.405,50 euros.

Desde la concejalía de Obras se espera que los trabajos comiencen lo antes posible. Si todo va conforme lo previsto, este invierno quedará solucionado un problema, cuya solución se retrasó por culpa de la autorización del departamento de Augas de Galicia.