Un coche «cae» por un vial del centro de Cangas y los usuarios piden vallarlo

La estrechez del tramo, junto a la avenida de Vigo, ya ha causado varios accidentes, dicen los vecinos

El vehículo quedó «colgado» del muro hasta que lo retiró una grúa con pluma. | Pedro Mina

Cangas

«Llevamos años solicitando una valla de protección porque ya van muchos accidentes y siguen sin hacernos caso», lamentan vecinos de un estrecho vial, transversal a la avenida de Vigo y colindante con el aparcamiento del supermercado Familia, donde ayer estuvo a punto de precipitarse un coche que quedó «colgado» del muro de piedra que sostiene el carril hasta que pudo ser retirado por una grúa con pluma. La conductora del coche salió ilesa del accidente, aunque con el susto en el cuerpo por lo acontecido. Otros usuarios coinciden en pedir al Concello una valla que bordee ese tramo y lo trasladaron a la Policía Local.

