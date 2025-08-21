Un coche «cae» por un vial del centro de Cangas y los usuarios piden vallarlo
La estrechez del tramo, junto a la avenida de Vigo, ya ha causado varios accidentes, dicen los vecinos
G.M.P.
Cangas
«Llevamos años solicitando una valla de protección porque ya van muchos accidentes y siguen sin hacernos caso», lamentan vecinos de un estrecho vial, transversal a la avenida de Vigo y colindante con el aparcamiento del supermercado Familia, donde ayer estuvo a punto de precipitarse un coche que quedó «colgado» del muro de piedra que sostiene el carril hasta que pudo ser retirado por una grúa con pluma. La conductora del coche salió ilesa del accidente, aunque con el susto en el cuerpo por lo acontecido. Otros usuarios coinciden en pedir al Concello una valla que bordee ese tramo y lo trasladaron a la Policía Local.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Localizan en Areacova a un bañista con un «camping gas» para asar sardinas
- Gaitas y panderetas desde el mar para Amancio Ortega
- Era un clamor lo de los perros en las playas de Cangas.
- Un coche derriba una torreta eléctrica en Aldán y deja sin luz al centro de salud
- Identifican a dos dueños de caballos de monte que invadían la carretera
- El Cristo de Cangas mantiene las atracciones y tendrá a 'Colón' como pregonero
- La Policía desmonta una tienda de campaña ilegal en Barra y otra sobre el techo de un coche en Balea
- Sofocan tres focos de incendio en Ermelo por la tarde y vuelven a plantar de noche en A Magdalena