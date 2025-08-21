Cangas recuerda a Os Once de Anguieiro con el estreno de«Lola»
Los actos de memoria serán el jueves 28 y el sábado 30 de agosto
El pueblo de Cangas volverá a rememorar el aniversario del fusilamiento de once personas: «Los Mártires de Anguieiro» con eventos el jueves 28 y el sábado 20 de agosto. El primer día se llevará a cabo la tradicional ofrenda floral frente al monolito «Mártires de Anguieiro», situado en la carretera de Cangas a Pontevedra, a las 19:00 horas. Habrá música y se leerá, como cada año, la Palabra da Memoria. Esta intervención correrá a cargo de la asociación O Faiado da Memoria. Una hora más tarde tendrá lugar la estrena del documental «Lola» en el Auditorio municipal Xosé Manuel Pazos Varela. Los actos para homenajear a las víctimas de los fusilamientos continuarán con la ruta guiada «Cangas na República» el sábado 30 de agosto de parte de la Animación Sociocultural e Turística A Illa dos Ratos. La salida será a partir de las 10:30 horas y se recorrerán diferentes emplazamientos de la localidad conectados con la época de la II República Española. Es necesaria inscribirse previamente a través del teléfono 611 080 853.
