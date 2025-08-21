La calle Longán recupera el sentido de circulación con el avance de las obras

Las obras de renovación de la red de saneamiento en Aldea de Arriba avanzan «según el ritmo previsto», afirman desde el Concello de Cangas, que mantiene la idea de terminar los trabajos la próxima semana y de realizar a continuación el asfaltado y pintado de la vía.

Ayer, la empresa adjudicataria cubrió la zanja que ocupaba buena parte de la calzada, lo que permitió recuperar el sentido de tráfico original, perdiendo el tramo frente a la fábrica de redes Marina Hispánica el doble sentido provisional y volviendo al sentido único, ascendente. Los trabajos continúan hoy con una nueva zanja en el entorno del taller de coches Automanía.