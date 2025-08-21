Aqualia halla manipulaciones y posibles sabotajes en el saneamiento del Bispo
Entrega un informe al Concello, en el que advierte de la presencia de grandes piedras en la red cercana al río | Pondrá candados para impedir que personas no autorizadas levanten las arquetas
La empresa concesionaria del abastecimiento y saneamiento de Bueu, FCC Aqualia, acaba de entregarle al Concello el informe requerido después del episodio de contaminación microbiológica que mantuvo cerrada al baño la playa de Banda do Río desde el jueves hasta el martes a mediodía. El documento constata que no se registró ningún tipo de vertido en el bombeo de Banda do Río, que tiene su punto de alivio en el puerto pesquero. Pero sin duda lo más importante es que Aqualia apunta a manipulaciones reiteradas en las arquetas de la red de saneamiento más próxima al río e incluso a un sabotaje debido a la presencia de piedras de gran tamaño, cuya presencia en la canalización es imposible que se deba a arrastres naturales.
La concesionaria explica que en lo que va de año realizó tres limpiezas integrales en la red de saneamiento cercana al río Bispo: en enero, en abril y el 13 de agosto, que fue el día en el que Sanidade comunicó al Concello de Bueu el episodio de contaminación microbiológica. «En todas estas intervencións constatouse a presenza de pedras de gran tamaño, cuxa incorporación á rede non pode explicarse por arrastre natural nin polo funcionamento ordinario do sistema», advierte el informe trasladado por Aqualia.
La empresa sostiene que existen «sospeitas fundamentadas de manipulación externa das arquetas», una circunstancia que explica que fue comunicada al Concello de Bueu en ocasiones anteriores. De hecho, el pasado 26 de octubre FARO publicaba quejas de los vecinos de la zona, que alertaban de restos de vertidos fecales en el sendero del río Bispo y por el que discurre soterrada la red de saneamiento. Ya en aquel entonces se apuntaba que existía constancia de este tipo de sabotajes.
Aqualia expone que incluso tiene registradas incidencias previas en las que se detectó la apertura y manipulación de las tapas de las arquetas que estaban selladas. Por ello avanza que para intentar prevenir estos hechos y dar respuesta a la situación actual durante esta semana se procederá a adoptar una serie de actuaciones correctivas y preventivas.
La primera será una inspección de la red de saneamiento con una cámara especializada para «detectar posibles obstrucións e elementos alleos». Y la segunda será la colocación de sistemas de cierre, como candados de seguridad, en las tapas de la arquetas para impedir «manipulacións non autorizadas» y sabotajes, como el constatado al hallar piedras de gran tamaño en el interior de las canalizaciones.
El gobierno encargará una auditoría externa
El informe entregado por Aqualia asegura que no tiene constancia de «supostos vertidos notificados con anterioridade» y por ello solicita al Concello de Bueu que «se nos trasladen oficialmente esas incidencias, para poder incorporalas ao seguimento técnico e proceder á súa análise detallada».
De momento la primera decisión adoptada por el gobierno bipartito es encargar a una empresa de ingeniería externa una auditoria completa de lo sucedido y del estado de las redes de abastecimiento y saneamiento en la franja más cercana al cauce del río Bispo.
El contrato con la concesionaria finalizó en junio, pero el Concello de Bueu lo prorrogó seis meses más antes de optar por una gestión más directa.
