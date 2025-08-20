La UVigo acudirá a Bueu para explicar cómo colocar las trampas contra el mosquito tigre

Científicos de la Universidade de Vigo (UVigo) se desplazarán próximamente al Concello de Bueu para instruir sobre las trampas para frenar la presencia del mosquito tigre en el municipio y sobre su colocación. Además, el consistorio pasa a formar parte del comité técnico en el que ya están el resto de ayuntamientos en los que se detectó la presencia de este insecto. La próxima reunión está prevista para principios de septiembre y Bueu ya estará presente.

La actual alcaldesa en funciones, Isabel Quintás, mantuvo ayer una entrevista telefónica con la jefa del Servizo de Sanidade Ambiental de la Consellería de Sanidade, Silvia Suárez. La representante de la consellería explicó que deberá ser el Concello quien se encargue del trampeo contra el mosquito tigre y para ello recibirá formación por parte de la UVigo y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). De momento el gobierno local no tiene confirmación del lugar del municipio en el que apareció el mosquito tigre. «O que nos explican é que unha persoa enviou unha fotografía a través da aplicación ‘Mosquito Alert’ e que se trataba dun resultado coincidente», expone Isabel Quintás.

Desde Sanidade transmiten una serie de recomendaciones y consejos a tener en cuenta. Uno de los más importantes es que «hai que ter un extremo coidado coas augas estancadas, incluso nas macetas das plantas» porque es uno de los focos para la propagación de este insecto. «Tamén parece que soe picar en zonas exteriores e, a pesar do molestas que a súa picadura, recoméndase non rascar sobre ela», traslada la alcaldesa en funciones.