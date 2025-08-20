«Lo que intento tocar en el escenario es lo que realmente siento»

Sun-Mi Hong es la artista encargada de dar el pistoletazo de salida a los conciertos de esta edición del Canjazz, que se prolonga hasta el sábado 24. La baterista surcoreana, considerada una de las figuras más singulares del jazz europeo, trae a Cangas temas de su último trabajo “Fourth Page: Meaning of Nest”, una de sus propuestas más íntimas. Actúa hoy a las 22:00 horas en el Eirado do Costal junto a su quinteto, conformado por Alistair Payne (trompeta), Hristo Goleminov (saxofón), Xavi Torres (piano) y Alessandro Fongaro (contrabajo). Después llegará el turno, a las 23:30, de los portugueses Catarina Rodrigues (piano), Joana Raquel (voz) y Afonso Silva (saxofón) en la taberna Cambika.

-¿Cuál es el primer recuerdo que tiene tocando una batería?

-Probablemente ese sería la primera clase que tomé, después de estar 5 años intentando convencer a mis padres.

-¿Se considera un modelo a seguir para aquellas mujeres que quieran dedicarse a la batería, en un mundo donde la mayoría de los bateristas son hombres?

-Por supuesto. Cuando empecé a tocar la batería, vi en YouTube a dos bateristas femeninas en la banda en directo de Beyoncé y pensé que no era extraño que las mujeres tocaran la batería. Así que creo que la generación más joven pensaría lo mismo al verme, aunque no sea tan famosa como ellas.

-Desde 2016, ha formado un quinteto con Alistair Payne, Hristo Goleminov, Xavi Torres y Alessandro Fongaro. ¿Cómo surgió la idea de crear este grupo?

-Mis grupos favoritos eran el Wayne Shorter Quartet y el Miles Davis Quintet por su intensidad y flexibilidad de su música. Así que para mí fue bastante natural formar el quinteto en la configuración tradicional y seguir adelante con ello.

-¿Cómo ha sido la acogida de su álbum «Fourth Page: Meaning of a Nest», publicado este mes de marzo?

-Ha sido una buena gira con el nuevo álbum. Muchos conciertos y reconocimientos en la escena paso a paso... Sin duda, poco a poco va llegando a algún sitio.

-Ha declarado que «siempre he querido ser sincera en el escenario y transmitir lo que más me gusta de la música». ¿Qué es lo que más le gusta de la música a Sun-Mi Hong?

-La libertad de poder expresar lo que eres y saber quién eres. Creo que eso trasciende a las personas en el sentido más profundo. Lo que intento es tocar en el escenario lo que realmente siento.

-Este año, se le ha concedido el Premio Paul Acket de la organización North Sea Jazz que busca destacar a los músicos de jazz en las primeras etapas de su carrera . ¿Qué significa este reconocimiento para su carrera?

-Estoy feliz porque creo que la música llega a la gente y les hace sentir algo. Recibir el premio es darme cuenta de que no estoy sola. Es un reconocimiento importante para mí.

-Su actuación en Canjazz será tu única parada en España este año. ¿De qué disfrutará el privilegiado público de Cangas?

-Me encanta venir a España desde que empecé mi carrera tocando con el Daahoud Salim Quintet durante tantos años. ¡Me encanta el entusiasmo y la calidez del público! La verdad es que tengo muchas ganas de volver.

El trío portugués Catarina Rodrigues Travessia. / Cedida Canjazz

Guillermo Klein y Meirinhos Patiño Fernandez continúan la agenda del Canjazz

Mañana la música del Canjazz en el Eirado do Costal continuará con la actuación a las 22:00 horas del compositor y pianista argentino Guillermo Klein, figura del jazz internacional contemporáneo y fundador de la banda Los Gauchos. El argentino volverá a participar en el Canjazz con una masterclass para todos los niveles el viernes a las 11:00 horas en el Auditorio de Cangas. En su actuación de mañana le acompañerán Zé Pedro Coelho (saxofón tenor) y Demian Cabaud (contrabajo). Además, será una noche de reencuentros ya que Klein se reunirá con sus dos exalumnos de la "Canjazz Reunion", Xan Campos (piano) y Iago Fernández (batería). Después de ellos, en la taberna Cambika (23:30 horas), tocará el trío compuesto por el pianista portugués Miguel Meirinhos, el contrabajista gallego Pablo Patiño y el baterista Miguel Fernández, con una propuesta que reúne libertad interpretativa con tradición. La noche concluirá con una jam session.