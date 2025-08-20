A subasta la cosecha del castillo de Soutomaior
La Diputación saca un año más a subasta públicaa la cosecha de uva de los viñedos de la finca del Castillo de Soutomaior, con un tipo de salida de 1,20 euros/kg de uva albariña y de 1 euro en otras variedades.Los interesados tienen hasta el jueves 21 a las 10:00 para presentar ofertas.
