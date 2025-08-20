La Sección Oficial del FICBueu elige 28 cintas, con 5 estrenos en España y 14 en Galicia

El Festival Internacional de Cinema de Bueu (FICBueu) ha desvelado por fin los cortometrajes que proyectará en sus secciones de concurso: la Oficial, GZ_00 y Descubertas. Serán casi 40 producciones, con un «marcado carácter autoral». La Sección Oficial incluirá un total de 28 cintas, tres de ellas gallegas, y entre las que habrá cinco que serán estreno absoluto en España.

El FICBueu alcanza este año su mayoría de edad y se celebrará del 5 al 20 de septiembre en el Centro Social do Mar de Bueu. Las películas que integran la Sección Oficial son las siguientes:

-«Abellón», de Fon Cortizo, España (Galicia) y del año 2024.

-«Shadows», de Rand Beiruty, Francia-Jordania y 2024.

-«2006», de Gabriella Choueifaty, Francia-Líbano y 2024.

-«Percebes», de Alexandra Ramires y Laura Gonçalves, Portugal-Francia y 2024.

-«En Hjältes Död», de Karin Franz Körlof, Suecia y 2024.

–«Hippocampus», de Xaime Miranda Méndez, España (Galicia) y 2024

-«Tako Tsubo», de Eva Pedroza y Fanny Sorgo, Austria-Alemania y 2024.

-«Este no es tiempo para carnaval», de Tadeo Pestaña Caro y Kevin Havas, Argentina y 2025.

-«Rose», de Annika Mayer, Alemania y 2024.

-«Housewarming», de Liam White, Reino Unido y 2024.

-«Patios de luz», de Fran Rodríguez Casal, (Galicia) España y 2024.

-«Moon Lake», de Jeannie Sui Wonders, Estados Unidos y 2024.

-«O», de Rúnar Rúnarsson, Islandia-Suecia y 2024.

-«The car that came back from the sea», de Jadwiga Kowalska, Suiza y 2023.

–«Hello stranger», de Amélie Hardy, Canadá y 2024.

-«The Eggregores’ Theory», de Andrea Gatopoulos, Italia y 2024.

-«Campolivar», de Alicia Moncholí, España y 2024.

-«Ke Wai Huo Dong», de Xu Yidan y Dean Wei, China y 2024.

-«1 Hijo & 1 Padre», de Andrés Ramírez Pulido, Colombia-Francia y 2024.

-«Amarela», de André Hayato Saito, Brasil y 2024.

-«Linnud Läinud», de Anu-Laura Tuttelberg, Estonia-Lituania y 2024

-«Domingo familiar», de Gerardo del Razo, México y 2025.

-«Furia», de Fran Moreno Blanco y Santi Pujol Amat, España y 2025.

-«Bad for a moment», de Daniel Soares, Portugal y 2024.

-«El Príncep», de Àlex Sardà, España y 2024

-«Himmel wie seide. Voller orangen», de Betina Kuntzsch, Alemania y 2024.

-«400 cassettes», de Thelyia Petraki, Grecia-Alemania y 2024.

–«El Banner», de Tomás Terzano, Argentina-España y 2025.

De todo este listado «Housewarming», «Moon Lake», «1 Hijo & 1 Padre», «Linnud Läinud» y «Himmel wie seide. Voller orangen» son estrenos absolutos en España. Mientras, los cortometrajes que se proyectarán por primera vez en Galicia son «2006», «En Hjältes Död», «Este no es tiempo para carnaval», «Rose», «O», «The car that came back from the sea», «Hello stranger», «The Eggregores’ Theory», «Amarela», «Domingo familiar», «Furia», «Bad for a moment», «400 cassettes» y «El Banner».

Desde la dirección del FICBueu María Ruiz y Manuel Pena destacan un incremento de producciones procedentes de Iberoamérica, así como «a marcada presencia da animación, o documental e unha maior representación da comedia». Y entre los temas que se podrán ver entre las películas de la Sección Oficial están la precariedad laboral, la invisibilización de la violencia doméstica y en el ámbito familia, la identidad o la inmigración.

Las secciones a concurso del FICBueu incluye la GZ_00, dirigida a cineastas gallegos que están comenzando su carrera y que cuentan con «unha proposta artística que merece ser visibilizada e impulsada». Las cintas seleccionadas son «O Corpiño», de Blanca Navarrete y Antía Rodeiro; «Monstera», de Diego R. Aballe; «Holdsworth», de Xosé Dopazo; «Delincuente», de Alba Domínguez y Nuria Vil; «Boca de asno», de Carlos Calvar; y «Algo novo que contar», de Paula Pereira. Una selección en la que hay ficción clásica, cortometraje experimental, ensayo, comedia surrealista... «Unha mostra tan diversa como estimulante do que están a facer os novos creadores e creadoras do panorama audiovisual galego», explican desde el FICBueu.

La última de las secciones a concurso es Descubertas, con el objetivo de dar visibilidad a los trabajos cinematográficos más arriesgados e innovadores, con un cierto carácter experimental. Las producciones escogidas son «Perfectly a strangeness», de Alison McAlpine (Canadá); «Apocalypse», de Méry Benoit (Francia); «Neun tage im august», de Ella Knorz (Alemania); «On hold», de Delia Hess y «[S]», de Mario Radev en una coproducción entre Reino Unido, Polonia y Bulgaria.

El FICBueu invitará a cineastas de las obras seleccionadas en las secciones Oficial y GZ_00 a coloquios, que serán diarios y abiertos al público, que podrá asistir presencialmente o vía streaming.