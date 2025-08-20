Relatos que forman la historia de Bueu

«Os infinitos ‘onte’ da palabra ‘hoxe’. (Intrahistoria de Bueu)» es la nueva publicación del investigador y Fillo Adoptivo de Bueu Arturo Sánchez Cidrás, que presentará esta tarde a las 20.30 horas en el Centro Social do Mar dentro de las jornadas «Ollándonos no espello do tempo», que organiza el colectivo O Mar por Diante y la Concellería de Cultural. Son casi 400 páginas que recogen muchas de las entradas y pequeñas historias que incluye en su blog acidras.blogspot.com y en su versión en español en villadebueu.blogspot.com. Son un «mar de relatos», como los define el propio Sánchez Cidrás. Pequeñas historias que quizás aisladas podrían no pasar de anécdotas, pero que en conjunto son una muestra de verdadera Historia. Así, en mayúsculas. O como diría el escritor y presidente del Ateneo de Pontevedra, Xaime Toxo, forman «unha proposta de captar o espírito da historia local».

Para esta publicación Arturo Sánchez Cidrás divide estas pequeñas historias en nueve grandes bloques temáticos: Cousas da Política, Cousas da Cultura e Patrimonio, Cousas da Industria, Transporte e Traballo; Cousas do Mar; Cousas da Saúde; Cousas das Xentes; Cousas do Deporte; Cousas da Relixión y para finalizar Cousas da Illa de Ons. Una especie de «mapa emocional co que navego por rumbos da memoria» y en el que el investigador y experto en historia local de Bueu acude a archivos, hemerotecas, documentación gráfica, «pero tamén aos ecos que resoan da lembranza ou da conversa».

El libro «Os infinitos ‘onte’ da palabra ‘hoxe’» ofrece la posibilidad de aproximarse de una forma ordenada a esas teselas o piezas que en conjunto dan forma a la historia de Bueu. Historias como la del bando de marzo de 1929 en el que el alcalde Camilo Davila prohibía aprender a montar en bicicleta o jugar a la pelota en la vía pública; las mujeres que en junio de 1939 que tuvieron que pasar 15 días en prisión por traficar con huevos, que básicamente era por comprar y vender huevos sin la tarjeta-autorización del Negociado de Abastos; la requisa de todas las máquinas de coser de Bueu entre mayo y junio de 1938 para confeccionar entre el 27 de mayo y el 9 de junio prendas de vestir para la Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S.

La influencia de la religión y una lista de vecinos con "alardes de impiedade"

Uno de los bloques temáticos que da más juego es el relacionado con la religión, como reflejo de una parte de la historia en la que la Iglesia ejercía un gran poder en todas las esferas de la vida. Está el caso del cura de Bueu Joaquín González, que en una visita pastoral del arzobispo de Santiago Miguel Payá y Rico en julio de 1875 fue suspendido del ministerio parroquial y sacerdotal sin dar explicaciones. Hubo otro sacerdote, Cándido Masenlle, que en julio de 1896 envía una carta al arzobispado con una lista de vecinos que no cumplieron con el precepto de la Comunión Pascual. Y no solo eso, sino que se «significan ademais polos seus alardes de impiedade».

Esta otra historia no está en el capítulo de la religión, sino en el de la política. Pero es otro ejemplo de como la moral religiosa se imponía en todos los ámbitos. Ocurrió en diciembre de 1899 y el pobre pecador era un vecino de Beluso llamado Agustín Pastoriza. Su pecado consistió en que «se permitió que el día domingo 10 del corriente transitar por las calles de esta villa y camino público que de aquí pasa a Cangas con su carro, causando escándalo y en abierta oposición a los dispuesto en el artículo 19 de las vigentes Ordenanzas Municipales», tal como reza el escrito del entonces alcalde de Bueu Miguel Nogueira. Semejante desliz dominical le supuso a este pobre vecino de Beluso una multa de 10 pesetas.

Queda claro que no todo tiempo pasado fue mejor, sino más bien lo contrario.