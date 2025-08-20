Recuperan un pendiente y monedas antiguas robadas en una casa en Moaña

La Guardia Civil de Moaña ha detenido a un varón de 39 años con antecedentes penales y vecino de la localidad por un delito de robo tras entrar en una vivienda.Los hechos ocurrieron el día 14 agosto. La patrulla que se encontraba de servicio en la localidad recibió un aviso de que una persona está intentando acceder a una vivienda propiedad de un tercero.

Un agente perteneciente al puesto de la Guardia Civil de Cangas de Morrazo interceptó a un varón con la descripción facilitada por el alertante en la zona próxima a la vivienda. El varón portaba una mochila, en la que se encontraron un pendiente dorado con una perla y varias monedas antiguas. Tras diversas gestiones y con la colaboración de la policía local, comprueban la veracidad de los hechos y proceden a la detención del varón como presunto autor de un delito de robo con fuerza en interior de vivienda. El detenido junto con las diligencias fue puesto a disposición del Juzgado de Guardia de Cangas de Morrazo.