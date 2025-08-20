Realiza varias compras con una tarjeta sustraída en un coche
REDACCIÓN
Moaña
La Guardia Civil de Moaña investiga a un vecino de esta localidad, de 39 años por un presunto delito de hurto en interior de un vehículo y otro de estafa, al hacer uso en diferentes establecimientos de una tarjeta de crédito que había sustraído. , El investigado tiene antecedentes policiales por hechos similares.
Los hechos ocurrieron los días 21 y 22 de julio pasado, en Moaña, y, tras diferentes pesquisas, el pasado 14 de agosto se identifica e investiga a esta persona. Las diligencias se entregaron en el Juzgado de Cangas.
