Protesta de A Voz da Sanidade por el «plan de verán» del Sergas

Fiel a su cita de los martes, decenas de personas convocadas por la asociación A Voz da Sanidade de Cangas se concentraron ayer en los Xardíns de Andrea en defensa de la sanidad pública y de que la Xunta destine más recursos humanos y materiales. También incidieron en denunciar el llamado «plan de verán» del Sergas, porque supone «o peche de camas, consultas, quirófanos, centros e servizos sanitarios».

Advierten que esas medidas «poñen en grave risco a saúde da poboación e provocarán un incremento desmesurado das listas de agarda tras o verán», lo que abre la puerta a una derivación masiva de pacientes a la sanidad privada. También exigen a la consellería que refuerce los servicios y atención sanitaria en todas las zonas especialmente afectadas por los incendios forestales.