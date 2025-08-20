O Rompeolas
Una preciosa piedra en el camino
Ojalá todas las piedras en el camino que nos encontramos en la vida sean como la que está juntoal monolito en honor a la paz, en la Praza do Concello de Cangas.Se trata de un canto grande preciosamente pintado que invita a pasear, a relajarse y a recordar. Ojalá todas las piedras en el camino sean para estos recuerdos de paz.
Aún falta el Cristo en Cangas, pero parece que ya se empieza a respirar
La segunda quincena de agosto marca tendencia. Algunos estarán descontentos, con legítimos argumentos. Pero creo que son muchos más los que agradecen que ya no haya semejante aglomeración de gente y de coches por la carretera. Los turistas y visitantes empiezan a replegar velas y poco a poco los locales vamos reconquistando nuestros espacios. Eso sí, en las playas la inmensa mayoría de las conversaciones son en portugués. El español y el gallego son una minoría.
El inspirador ejemplo de Quique Domínguez
El nuevo entrenador del Frigoríficos da muestra de que se prepara a conciencia sus intervenciones públicas. Algo que es de agradecer porque evita caer en tópicos y frases repetidas. Y también resulta inspirador, como ocurrió el jueves en la presentación en Darbo. en su turno de palabra lejos de quedarse quieto ante el micrófono lo cogió y caminó por la zona para enfatizar su discurso. Los que vinieron detrás copiaron la idea... con una suerte desigual.
