Obras en el agua cortan el tráfico en la rúa da Miranda
REDACCIÓN
Moaña
El Concello de Moaña corta desde hoy y hasta el jueves el tráfico rodado de vehículos en la rúa da Miranda, que discurre por la zona interna entre Ramón Cabanillas y el barrio de Quintela.
El corte empezará a las 08:00 horas de hoy y está previsto que se prolongue hasta las 14:00 horas del jueves.
El motivo son unas obras para la creación de pozos de registro de saneamiento y para la colocación de una manga de 20 metros en el saneamiento, tal y como señala el concejal de Obras, Daniel Costas.
