Moaña moviliza a su grupo de voluntariado para vigilar contra los incendios

La alcaldesa de Moaña, Leticia Santos; y el concejal de Obras, Daniel Costas, se reunieron a última hora del martes con Protección Civil y representantes de las tres comunidades de montes del municipio (Moaña, Meira y Domaio) para explicar la reunión telemática covnclada ñor la mañana por Xunta y Emerxencias de Pontevedra con los concellos de la provincia para la coordinación de la prevención de incendios y también para establecer a nivel local una hoja de ruta de trabajo conjunto en esa labor labor de vigilancia y prevención. Se acordó continuar la vigilancia para disuadir de conductas que puedan dañar el monte y actuar con rapidez. Se va a soliictar formalmente a la Xunta que vigilen los montes, sobre todo por las noches,y desde el Concello, señala la alcaldesa, se va a garantizar que la Policía Local y Protección Civil continúen haciendo también los turnos de vigilancia por las noches en el monte. Durante el día se vigilará con personas voluntarias.Santos asegura que cada comunidad de montes gestionará con sus medios esa vigilancia y desde el Concello se activará el grupo de voluntariado medioambiental para que se sume. Espera seguir contando con el apoyo que están teniendo de muchas personas deportistas que suelen ir en bici al monte y ayudan igualmente a controlar.

Santos asegura que también se acordó incorporar a dos personas de cada comunidad de montes en el grupo de WhatsApp de la alcaldía con las comunidades para tener un canal directo de comunicación en esta labor de control y gestión de los incendios y sumar también a Daniel Costas como pirmer teniente de alcaldesa. Informó que rortección Civil está conectado con el Distrito Forestal y con el 112.

La alcaldesa recuerda a los propietarios de fincas lindantes con el monte que tienen la responsabildiad de tenerlas limpias y que son responsables en caso de que ocurra algo, así como que están obligados a realizar trabajos de limpieza manuales. Matiza que podrían utilizar desbrozadoras pero se recomienda que lo hagan a primera hora de la mañana porque minizan las posibildiades de incendios, gracias también al rocío que ya hay estas noches.