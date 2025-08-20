Moaña aumentará sus donaciones de sangre con llamadas a jóvenes

Moaña quiere mejorar sus datos de donaciones de sangre y con tal motivo el concejal de Mocidade, Kavin González, junto a la alcaldesa, Leticia Santos, se reunieron en el Concello con una de las responsables de la Axencia Galega de Doacións (ADOS), Sabela Lareo, con el fin de concretar medidas para dar un pulso para que los vecinos donen.

Kevin González señala que la tasa de donaciones del municipio,según el último balance de 2024, es de 31 por cada 1.000 habitantes, por debajo de la media gallega que está en 39 y también por debajo de la de Cangas, que es de 34 por cada 1.000. Bueu es el municipio que arrojó un mejor saldo con 49,25 de tasa.

La alcaldesa quiso desde el momento en que conoció los resultados, adoptar medidas para corregir esta situación -ella y el edil de Mocidade son donantes- y ayer con Sabela Lareo analizaron los posibles motivos de esta caída. Uno de ellos puede ser que muchos moañeses ya donan en Vigo en sus desplazamientos por trabajo o estudios. Kevin González asegura que van a realizar una campaña en los institutos para conseguir que los alumnos mayores de 18 años donen sangre. También valoran repartir dípticos en el mercadillo haciendo llamamiento a los vecinos y en la sala de estudio del Concello Vello. Este próximo día 25 se desplaza la unidad móvil de ADOS a Moaña, que estará delante de la Casa do Mar.

Es cierto que desde hace un tiempo, la programación de los desplazamientos de las unidades no llegan a todos los medios para informar, como sí antes se hacía, y se combinan mal fechas, como ésta del 25 justo después de las fiestas de Meira.