Pocas medidas concretas en la lucha contra los incendios

Con el objetivo de reforzar la coordinación y la colaboración frente a la oleada de incendios que asola Galicia, y de dar prioridad a la protección de personas y viviendas, representantes municipales de Cangas, Moaña y Bueu mantuvieron ayer una reunión telemática con el delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera, en la que se pusieron sobre la mesa buenas intenciones y pocas medidas concretas, más allá de tener listos los medios disponibles. La reunión se produce después de un fin de semana de cierto sobresalto en O Morrazo con hasta cuatro focos de incendios intencionados entre Bueu y Moaña y en Cangas.

La alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, que estuvo acompañada por el responsable de Protección Civil, Cesáreo Coya, considera que se trataron «directrices moi xerais», como la relación de medios del Concello, y también de las empresas –tanto humanos como de maquinaria o de infraestructuras para acoger a la población–, que pueden movilizarse en caso de emergencia. Un aportación que no es novedosa, porque Cangas ya dispone de un plan de emergencias y contra incendios donde figura esa información. Sí aprovecharon los responsables municipales para reclamar a la Xunta un camión contra incendios forestales a mayores del que ya tiene, con casi un cuarto de siglo de servicio. La demanda no es nueva, y desde el Concello creen que la Administración autonómica tiene medios para atenderla, pero lleva varios meses esperando una reunión.

Daniel Costas y Kevin Gonzálezs siguen la reunión desde Moaña. / Fdv

Además, Cangas puso sobre la mesa la proliferación de fuegos artificiales en la época estival que pueden poner en peligro las masas forestales. La regidora baraja la posibilidad de elaborar un bando o emitir un decreto donde se ponga límites a esta práctica, aunque debe analizar hasta dónde llega su potestad administrativa y consecuencias legales.

Desde Moaña participaron en la reunión telemática el teniente de alcaldesa, Daniel Costas y el edil de Protección Civil, Kevin González. Al igual que Cangas, Costas considera que la reunión no sirvió para mucho,“un algo que no nos llevó a nada”. Asegura que se hizo referencia a trabajos que ya se están haciendo y la Xunta «no trasladó nada concreto sobre medidas de actuación» como puede ser la problemática de las bombas de palenque, que los representantes de la Xunta sí pidieron a los concellos que controlaran cuando su regulación no es competencia municipal. Costas asegura que también pidieron información sobre los medios disponibles,que en el caso de Moaña son los de Protección Civil y Policía Local, e igualmente la localización de hidrantes o tomas de agua de la red de abastecimiento que por otra parte el concejal asegura que ya fue enviado antes, así como los puntos de recarga que funcionaban cuando en Moaña estaba operativa la motobomba. El mapa de hidrantes contempla hasta 44, al margen de los puntor de recarga de las comunidades de montes.Recuerda que la motobomba quedó obsoleta porque ya era un vehículo de maquinaria de la que la Xunta se deshizo y repartió entre los concellos y dijo que a principios de año el Concello pidió otra motoboma para poner en marcha una brigada de extinción «pero no se nos dieron medios y no pudimos contratar gente». Costas asegura que desde la Xunta pidieron a los Concellos contactar con empresas que tienen disponibilidad de medios para combatir incendios como acumulador de aguas o vehículos pesados y que aunque les parece «complejo» intentarán hacerlo.

Desde Bueu entienden que la Xunta debería elaborar un decreto con medidas concretas en lugar de dejarlas en manos de los concellos, como una posible prohibición de los fuegos pirotécnicos. La alcaldesa en funciones, Isabel Quintás, recuerda que el ayuntamiento dispone de un plan contra incendios desde 2022. Los únicos medios disponibles en estos momentos es una brigada de tres personas contratadas con el plan Aprorural para la limpieza de biomasa y de los frentes a viales.