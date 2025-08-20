Longán retoma el sentido «normal» de tránsito hoy, pero las obras continúan
Los cortes y desvíos causaron ayer algunas quejas, y la Policía Local pide que se sigan las indicaciones
redacción
Cangas
La circulación rodada en Longán y las calles colindantes transcurrió ayer «razonablemente bien», según la Policía Local, aunque algunos usuarios se quejaron de falta de información previa sobre cortes y desvíos de tráfico y fechas elegidas para las obras de renovación del saneamiento, en pleno verano.
Ayer permaneció cortada la circulación de vehículos un tramo intermedio de esta vía, por lo que se habilitó el doble sentido a la altura de la fábrica de redes Marina Hispánica, con alternativas por Romarigo y Rúa do Freixo. La previsión es que hoy por la tarde se restablezca la circulación «normal», aunque las obra continúan.
- Localizan en Areacova a un bañista con un «camping gas» para asar sardinas
- Gaitas y panderetas desde el mar para Amancio Ortega
- Localizan a un bañista con un 'camping gas' en Areacova para asar sardinas en la playa
- El día más especial para el alcalde de Bueu
- Cangas, impotente ante la invasión de autocaravanas desde Areamilla a O Hío
- La Policía desmonta una tienda de campaña ilegal en Barra y otra sobre el techo de un coche en Balea
- Identifican a dos dueños de caballos de monte que invadían la carretera
- Sofocan tres focos de incendio en Ermelo por la tarde y vuelven a plantar de noche en A Magdalena