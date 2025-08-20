Longán retoma el sentido «normal» de tránsito hoy, pero las obras continúan

La circulación rodada en Longán y las calles colindantes transcurrió ayer «razonablemente bien», según la Policía Local, aunque algunos usuarios se quejaron de falta de información previa sobre cortes y desvíos de tráfico y fechas elegidas para las obras de renovación del saneamiento, en pleno verano.

Ayer permaneció cortada la circulación de vehículos un tramo intermedio de esta vía, por lo que se habilitó el doble sentido a la altura de la fábrica de redes Marina Hispánica, con alternativas por Romarigo y Rúa do Freixo. La previsión es que hoy por la tarde se restablezca la circulación «normal», aunque las obra continúan.