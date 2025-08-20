Ignacio Cerviño, en la Capela do Hospital
Imágenes y pasos de la Semana Santa de Cangas realizadas por el insigne escultor Ignacio Cerviño pueden contemplarse desde hoy hasta el domingo en la Capela do Hospital, en horario de 10:00 a 13:00 horas y de 18:00 a 21:00 horas. La muestra, organizada por la Cofradía de la Misericordia y Gremio de Mareantes, fue inaugurada ayer por la tarde.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Localizan en Areacova a un bañista con un «camping gas» para asar sardinas
- Gaitas y panderetas desde el mar para Amancio Ortega
- Localizan a un bañista con un 'camping gas' en Areacova para asar sardinas en la playa
- El día más especial para el alcalde de Bueu
- Cangas, impotente ante la invasión de autocaravanas desde Areamilla a O Hío
- La Policía desmonta una tienda de campaña ilegal en Barra y otra sobre el techo de un coche en Balea
- Identifican a dos dueños de caballos de monte que invadían la carretera
- Sofocan tres focos de incendio en Ermelo por la tarde y vuelven a plantar de noche en A Magdalena