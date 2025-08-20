Ignacio Cerviño, en la Capela do Hospital

Imágenes y pasos de la Semana Santa de Cangas realizadas por el insigne escultor Ignacio Cerviño pueden contemplarse desde hoy hasta el domingo en la Capela do Hospital, en horario de 10:00 a 13:00 horas y de 18:00 a 21:00 horas. La muestra, organizada por la Cofradía de la Misericordia y Gremio de Mareantes, fue inaugurada ayer por la tarde.