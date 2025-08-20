El hórreo de la Praza do Concello de Moaña vuelve a verse
Cotinúan a buen ritmo los trabajos para volver a montar las piedras del hórreo de la Praza do Concello de Moaña que fue retirado tras una grieta en el suelo y construir una solera de hormigón que le diera más estabilidad. La adjudicación de la obra contempla un plazo de ejecución de un mes, por lo que pronto estará de nuevo levantado.
